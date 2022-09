Julia Fox im Sturmhauben-Top und mit Po-Dekolleté

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Julia Fox jedenfalls weiß: umso ausgefallener der Look, desto mehr Blitzlichtgewitter. Vielleicht hatte sich die Ex von Rapper Kanye West ja gerade deshalb in Mailand in ein äußerst extravagantes Outfit geworfen, das zudem noch ziemlich viele Einblicke gewährte.