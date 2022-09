Seniorenbund fordert 5,8 Prozent Pensionserhöhung

Die enorm hohe Inflation - besonders auf Dinge des täglichen Lebens wie Essen, Heizen und Wohnen - würden die Gefahr befeuern, dass sich die Altersarmut erhöht, sagte Pühringer am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Denn schon vor der derzeitigen Entwicklung waren Teile der älteren Bevölkerung in einer prekären finanziellen Situation: 2021 sei beinahe jede fünfte in Österreich lebende Frau über 65 Jahren armutsgefährdet gewesen, bei den Männern dieser Altersgruppe immerhin auch jeder Zehnte, rechnet Pühringer vor.