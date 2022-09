Jäger schießt einem anderen Jäger ins Gesicht

Schrotkörner abgelenkt

Durch die Streuung des Schrotgewehres dürfte eines der Schrotkörner an einem Ast abgeprallt sein. Dadurch wurde ein 62-jähriger Jagdkollege aus Feldkirchen an der Donau am Auge getroffen. Der 67-Jährige brachte den Verletzten zum Roten Kreuz nach Eferding. Anschließend wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Linz gefahren.