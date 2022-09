Gauner knöpfen Pensionistinnen Geld und Schmuck ab

In den meisten Fällen blieb es beim Betrugsversuch, da die Opfer das Telefonat beendeten. Doch in zwei Fällen waren die Täter erfolgreich: Am 16. September knöpften die Betrüger einer 85-Jährigen Salzburgerin Bargeld in der Höhe von 21.000 Euro und einige teure Silber- und Goldmünzen. In einem zweiten Fall verlor eine 81-jährige Salzburgerin 1500 Euro in bar.