Klagenfurts Altstadt als Feinschmecker-Paradies

Das traditionelle 24. Alpen-Adria-Biofest ist nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause in Klagenfurt zurück. Von Freitag bis Sonntag bieten 24 bäuerliche Betriebe bei Standln auf dem Neuen Platz eine Vielfalt an Kulinarik an. Von Klassikern wie Burger, Brathendl und Würstel bis zu Besonderheiten wie Lammleberkäsesemmel, Flammkuchen, veganem Lupinenchili sowie Muscheln, Wein und Austern aus Slowenien werden viele schmackhafte Genüsse angeboten. Selbstverständlich ist alles bio.