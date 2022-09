Linz AG mit saftiger Gaspreis-Erhöhung ab Oktober

„Wesentlichen Teil der Kostensteigerungen tragen wir selbst“

„Wir sind vor allem dank unserer Beschaffungsstrategie immer noch in der Lage, einen wesentlichen Teil der Kostensteigerungen selbst zu tragen“, sagt der Energievertriebsleiter der LINZ AG, Peter Steinberger zur ersten Erhöhung der Gaspreise seit 2018. „Für unsere treuen Kunden konnten wir das Erdgas in der Vergangenheit und damit vergleichsweise günstiger einkaufen. Deshalb ist es möglich, die Preise nicht in vollem Index-Umfang anzuheben. Die Erhöhung fällt aktuell um ein Drittel geringer aus, als es die Indexwerte vorsehen würden“ ,erläutert Steinberger.