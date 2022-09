Bub (3) von Tante absichtlich in See gestoßen?

Ashton King, der am Montag mit einem Freund Augenzeuge des Vorfalls am Navy Pier, einer etwa ein Kilometer lange Seebrücke im Michigansee, wurde, sagte dem Sender, er habe den Buben am Rücken im Wasser treiben sehen - und eine Frau auf dem Pier, die auf das Kind blickte und nichts unternahm. Befragt, ob die Frau etwas gemacht habe, um den Buben zu retten, erklärte King: „Nein, nichts, null. Es war das Bizarrste, das ich je in meinem Leben erlebt habe.“