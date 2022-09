Polaschek will Kritik an Lehrplänen ernst nehmen

Antisemitismus-Programm in Schulen

Ein neues Strategiepapier soll Schuldirektionen, Bildungsverwaltung und die für die Lehreraus- und -weiterbildung zuständigen Pädagogischen Hochschulen bzw. Universitäten künftig besser rüsten, um gegen Antisemitismus vorzuzugehen. Auch Empfehlungen zur Unterstützung von Menschen, die von antisemitischen Vorfällen betroffen waren, finden sich in dem Papier mit dem Titel „Prävention von Antisemitismus durch Bildung“, das am Mittwoch in Wien präsentiert wurde.