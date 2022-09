Neue Lehrpläne für Lehrer praxisfern und unmöglich

Die neuen Lehrpläne für die Volks- und Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe stoßen bei Lehrervertretern nicht auf Gefallen: Sie seien teils „unleserlich verfasst“ und in der Praxis nicht umsetzbar, heißt es in der Stellungnahme der Pflichtschullehrergewerkschaft zu den Entwürfen, deren Begutachtungsfrist am Montag endete. Dafür würde es rund 125.000 „Wunderwuzzis“ brauchen. Ähnlich äußerten sich auch die AHS-Lehrer.