Villacher Innenstadt ist bald voller Hindernisse

Freitag gibt es bereits den Billa Junior CRUX-LAUF ab sechs Jahren, der über 500 und 1500 Meter führt. Startschuss zur großen Runde am Samstag (14 Uhr) ist am Wasenboden, wo bei Musik gemeinsam aufgewärmt wird und es auch die After Run-Party gibt. Nachmeldungen sind noch heute (12-18 Uhr), Donnerstag und Freitag (10-18 Uhr) sowie Samstag (9-13 Uhr) am Wasenboden möglich.