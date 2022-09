Den Linzer Gemeinderat erstmals live verfolgen

„Dieses Angebot stellt eine niederschwellige Möglichkeit für alle politisch interessierten Bürger dar, sich über politische Prozesse zu informieren und diese zu verfolgen. Natürlich steht auch die Besucher-Galerie im Gemeinderatssaal des Alten Rathauses weiterhin zur Verfügung, um die öffentlichen Sitzungen vor Ort mitzuverfolgen“, klärt SP-Stadtchef Klaus Luger auf. Er selbst hatte in den vergangenen elf Jahren, in denen die Live-Übertragung immer wieder gefordert wurde, nicht so recht eine Freude damit – und zweifelt nach wie vor: „Ich glaube, die Nachfrage danach wird sich schon aufgrund der Zeit (Donnerstag, 14 Uhr) in Grenzen halten.“