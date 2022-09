London am Tag nach der Beerdigung der Queen

Absperrgitter überall, die Gehsteige gesäumt von Sicherheitskräften und die Parks voller Blüten - so sieht es auch zwölf Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II. vor dem Buckingham Palace in London aus. Etliche Medien aus aller Welt berichten weiterhin von hier und fortlaufend bringen Menschen Blumen, Karten und andere Andenken in den Green Park. Was passiert mit den Mitbringseln?