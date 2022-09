Weil Rosi Urlaub macht, kommt nun keine Post

Viel Wirbel hat die „Krone“-Geschichte rund um die Probleme bei der Post-Zustellung ausgelöst. So meldete sich ein „Krone“-Leser aus Altenberg, der eine besonders kuriose Erfahrung mit der Post gemacht hat. „Meine Tochter hat ihre Führerscheinprüfung erfolgreich bestanden und wartet nun auf das Dokument, das aus Wien kommt. Doch wir warten nun schon seit zehn Tagen. Man hat uns auf Nachfrage auch versichert, dass der Führerschein weggeschickt wurde“, erzählt der Altenberger. Und weil er und seine Tochter den Schein in Scheckkartenform natürlich schnell haben wollten, stellten sie Nachforschungen an.