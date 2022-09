Nebenbuhler aus Eifersucht den Hals aufgeschlitzt?

In Wohnung attackiert

Das ging ein paar Monate gut. Bis man sich zu Dritt in der Wohnung der Frau traf, die sie damals mit dem Deutschen teilte. Was der Angeklagte und die 26-Jährige als einen „netten Abend“ empfanden, beschreibt das Opfer als „schrecklich“. Er habe gespürt, dass irgendetwas im Busch sei. Der Jüngere war schon gegangen, kam aber noch einmal in die Wohnung und soll ihn dann attackiert haben.