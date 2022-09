Mitarbeiterinnen retten in Baumarkt Kunden Leben

Ein Mann besuchte den Baumarkt, um notwendige Besorgungen zu erledigen. Plötzlich erlitt er einen Krampfanfall und fiel in einer uneinsichtigen Stelle im Markt zu Boden. „Eine aufmerksame Kundin entdeckte ihn“, schildert Leopoldine Horn jenen Moment, den sie und ihre Kollegin wohl lange nicht mehr vergessen werden. „Die Frau rief um Hilfe und wir rannten sofort hin“, ergänzt ihre Kollegin Monika Ranftl. Beide Mitarbeiterinnen wussten sofort, was zu tun ist. Sie legten den Mann in stabile Seitenlage und überstreckten seinen Kopf. „In so einer Situation denkst du nicht nach, sondern handelst einfach“, erzählen sie. „Wir haben im Markt regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse und lernen, was im Fall der Fälle zu tun ist. An diesem Tag waren wir wirklich dankbar dafür.“ Mit ihrem beherzten und raschen Eingreifen retteten die Baumarkt-Mitarbeiterinnen wohl ein Leben. Laut Auskünften des kurz danach eingetroffenen Notarzt-Teams wäre der Kunde ohne fremde Hilfe innerhalb weniger Augenblicke in eine für ihn lebensbedrohliche Situation geraten, so das Rote Kreuz Oberösterreich.