Stallone-Scheidung: Steht eine Versöhnung bevor?

Stallone hatte Flavin das erste Mal 1988 getroffen, als die damals 20-Jährige ihn in einem Restaurant in Beverly Hills bediente. Die Romanze endete, als der Schauspieler sie für das Model Janice Dickinson sitzen ließ. Sly machte per FedEx zugestellten Brief Schluss. Nach einer kurzweiligen Verlobung mit der Schauspielerin Angie Everhart kehrte Stallone dann zu Flavin zurück und die beiden heirateten am 17. Mai 1997 im Dorchester Hotel von London.