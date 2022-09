Gewessler gibt 60.000 Tonnen Diesel frei

Das Klimaschutzministerium unter Leonore Gewessler (Grüne) gibt demnächst weitere 60.000 Tonnen Diesel aus der nationalen Ölreserve frei. Damit soll die Versorgung in Österreich gesichert werden, bis die OMV-Raffinerie in Schwechat wieder läuft - laut OMV soll es im Oktober so weit sein.