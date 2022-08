Kate reagierte auf herzige Einladung für George

Immer öfter nehmen Herzogin Kate und Prinz William in den letzten Monaten ihre Kinder mit zu öffentlichen Auftritten. Kein Wunder, dass beim Anblick von Prinz George im Anzug in Wimbledon so manches Mädchenherz höher zu schlagen beginnt. Ein britisches Schulmädchen sprang kürzlich offensichtlich sogar über seinen Schatten und verfasste ein entzückendes Schreiben für den Mini-Royal und schickte eine Einladung zu ihrem Geburtstag prompt in den Kensington-Palast.