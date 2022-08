Prinz George: So teuer ist seine neue Schule

Bereits in wenigen Wochen fängt für die Cambridges ein neuer Lebensabschnitt an. Prinz William wird mit seiner Familie vom Kensington-Palast nach Windsor ziehen. Der Umzug bringt vor allem für die Mini-Royals eine große Veränderung mit sich. Denn Prinz George und Prinzessin Charlotte werden ab September die Schule wechsel und in der Lambrook School die Bücher wälzen. Vor allem für George heißt das, dass er in vielerlei Hinsicht in die Fußstapfen seines Papas und Opas treten wird. Ganz billig wird das allerdings nicht werden ...