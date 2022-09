Mit kronehit 10.000 € für Klimaprojekte gewinnen!

Grüner Grand Prix zum Auftakt

Zum Auftakt gibt es am Montag in Wörgl in Tirol einen Green Grand Prix. Die Herausforderung: Ein„grüner“ emissionsfreier Grand Prix soll veranstaltet werden - bei diesem Rennen kommt die Lautstärke nur von den jubelnden Fans. Bei der Auswahl der Fahrzeuge und Rennpilotinnen und -piloten ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass dabei keine Emissionen entstehen. Bis 16 Uhr haben kronehit-Hörer Zeit den Green Grand Prix in Wörgl über die Bühne gehen zu lassen.