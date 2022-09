Schuss löste sich bei Training: Nachbar getroffen

Nachbar am Unterarm getroffen

Dadurch löste sich ein Schuss, der die Wand durchschlug und in der Nachbarwohnung den ebenfalls 21-jährigen Bewohner am linken Unterarm traf. Er wurde verletzt und in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Gegen den Waffenbesitzer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Mehrere Waffen und seine waffenrechtliche Urkunde wurden sichergestellt. Es folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft und die Bezirksverwaltungsbehörde.