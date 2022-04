Willi Resetarits (73): Er ging reinen Gewissens

Ostbahn-Konzertparty in Podersdorf geplant

In den 1980er-Jahren kreierte Texter Günter Brödl die Figur des „Ostbahn-Kurti“, mit der Resetarits Riesenerfolge feierte und zu einem der größten Popstars des Landes wurde. Er übersetzte Rock- und Blues-Stücke ins Wienerische und traf damit den Nerv des Publikums. 2003 schickte Resetarits „Ostbahn-Kurti“ in Pension, ließ ihn seither aber immer wieder aufleben. Kommenden August hätte es in Podersdorf eine große Ostbahn-Konzertparty geben sollen. Mit der Gruppe Molden/Resetarits/Soyka/Wirth hat er gerade einen Amadeus gewonnen, der kommenden Freitag überreicht worden wäre.