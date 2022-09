Wlazny zieht mit neun Plakatständern in Wahlkampf

Auch Dominik Wlazny - alias Marco Pogo - hat am Freitag seine Plakate für die Bundespräsidentschaftswahl präsentiert. Am Platz der Menschenrechte in Wien wurden alle neun Dreiecksständer gezeigt. Wohlgemerkt: Gemeint ist damit nicht die Anzahl der Motive, sondern jene der Ständer insgesamt. Mehr wird es laut dem Gründer der Bierpartei nicht geben.