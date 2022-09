Wirtschaftskammer: „Rasche Hilfe für Betriebe“

Die Maßnahmen für Haushalte seien ein wichtiger Schritt, um die enormen Preissteigerungen abzufedern und einen Akzent Richtung Kaufkraft zu setzen. „Aber es braucht jetzt schnellstmöglich auch eine Entlastung der Betriebe“, so Nemeth. Kurzfristig würde es eine Energiepreisbremse für Unternehmen brauchen. Gleichzeitig müsste aber auch auf europäischer Ebene das Problem an der Wurzel gepackt werden. Die Preisfindung am Energiemarkt würde nicht mehr unter normalen Gegebenheiten stattfinden. Grundsätzlich blickt der Präsident hoffnungsvoll in die Zukunft, aber „derzeit ist das Geschäft noch besser als die Stimmung. Man merkt, dass sich die Stimmung deutlich verschlechtert, vor allem im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Energiekosten, die noch auf uns zukommt.“