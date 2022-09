Schwazer „Theater ohne Pölz“ mit Krimi-Klassiker

„Großartiges Theater an außergewöhnlichem Ort“

Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ in der Produktion des Schwazer „Theaters ohne Pölz“ wurde nun mit dem Tiroler Volksbühnenpreis 2022 ausgezeichnet. Die Jury begründet ihren Entscheid damit, dass das Ensemble, welches sich aus weiteren sechs Bühnen zusammensetzte, in einer schwierig zu bespielenden Spielstätte, in diesem Fall dem „Museum der Völker“, Großartiges leistete.