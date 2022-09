200 Meter hoher Wolkenkratzer in China in Flammen

In der chinesischen Millionenmetropole Changsha ist am Freitagvormittag ein Großbrand in einem 218 Meter hohen Wolkenkratzer ausgebrochen. Über dem Gebäude stieg eine dichte schwarze Rauchwolke auf. Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV zufolge standen mehrere Dutzend Etagen des Gebäudes in Flammen.