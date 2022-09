Schnee bis 1400 Meter: Erste Wintergrüße in Tirol

Einige Orte werden wohl weiß

Der Samstag ist dann von einer Nordstaulage geprägt. „Damit bleibt es in Nordtirol und am Osttiroler Tauernkamm überwiegend bewölkt mit nur kurzen Auflockerung, vor allem am Vormittag“, so die ZAMG. Immer wieder soll es regnen. Frau Holle wird - zudem erstmals in diesem Herbst - Wintergrüße in höhergelegene Orte schicken. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1700 Metern.