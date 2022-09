Aufsteirern wird heuer zum großen Mitmach-Fest

Tanzarena: Für alle Tanzbegeisterten und jene, die es noch werden wollen, wird im Burghof 1 eine große Tanzarena errichtet. Unter dem Motto „2 linke Fiaß“ haben die Besucher nicht nur die Möglichkeit den besten Gruppen des Landes bei ihren Auftritten zuzusehen, sondern auch selbst in die Arena zu steigen und das Tanzbein zu schwingen. Keine Sorge: In Workshops zeigen die Profis, wie es geht. Beim offenen Tanzen kann das Gelernte angewendet werden. Es sind auch Taxi-Tänzer vor Ort. Programm-Höhepunkte sind: die Polka-Night am Samstagabend oder die Quadrille Styrienne, sozusagen die Fächerpolonaise auf steirisch.