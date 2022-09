Wertschätzung gibt Extra-Kick

Sportlich ist das junge, gesellige Simmeringer Team top. Im ersten Jahr gab’s in der 1. Klasse den Corona-Abbruch, dann als Meister den Aufstieg. Letzte Saison war man in der Landesliga wieder vorne (vor Kirchbergers Ex-Klub Schönbrunn), scheiterte erst in der Relegation. “Nicht länger schlimm", meint Corrias, die beim FAC begann, in Liga zwei bei Altera Porta war und in der Geschäftsführung eines Motorrad-Unternehmens arbeitet.