Christian Kern wird Chef bei Lokomotiven-Vermieter

Eisenbahn-Vermieter mit Sitz in Wien

Kern folgt als Chef des Unternehmens Christoph Katzensteiner nach, der aus der Geschäftsführung ausscheidet, teilte das Unternehmen mit Sitz in Wien am Mittwoch mit. ELL befindet sich im Mehrheitseigentum des Versicherers AXA und der Credit Agricole/Predica, die gemeinsam 98 Prozent der Anteile besitzen.