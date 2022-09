Mitarbeiter von Charles müssen um Jobs fürchten

Mehrere Dutzend langjährige Mitarbeiter des neuen britischen Königs, Charles III., müssen einem Medienbericht zufolge um ihre Jobs fürchten. Die Betroffenen sollen in dieser Woche, während sie Überstunden und Sonderschichten schoben, per Brief darüber verständigt worden sein, dass mit Charles‘ Thronbesteigung etliche bisherige Posten wegfallen, wie der „Guardian“ am Mittwoch berichtete.