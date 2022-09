Covid-Gelder, Wahl, Kurz: Schwarz-grüner Zündstoff

Der ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger kontert: „Die Prüfungen in Koglers Ressort zu den Covid-Hilfen werden von zwei hochrangigen Beamten durchgeführt, die früher in SPÖ-Kabinetten tätig waren. Da besteht eine Abhängigkeit.“ Die ÖVP lädt beide für den 29. September in den Ausschuss. Hanger und Co. wollen dem schwarzen Ausschuss einen Rotstich verleihen. Der 28. September ist indes türkis gefärbt. Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist zum Thema ÖVP und Korruption geladen.