Wegen Krise: Messe für Jobs gestürmt!

Die Teuerung drängt viele Wiener auf den Arbeitsmarkt. Das wurde auch bei der Jobmesse deutlich, die heuer regelrecht von Arbeitssuchenden gestürmt wurde. 10.000 Leute wurden eingeladen, vor allem Langzeitarbeitslose sollen hier die Chance auf ein Anstellung bekommen. Auch die „Krone“ machte einen Rundgang und hat mit Teilnehmern gesprochen. Von den jungen Leuten fehlte bei der Jobmesse zumindest am Vormittag aber noch jede Spur. Haben sie keine Probleme mit den Teuerungen? Indes mussten wegen des Lehrermangels in Wien fast 297.000 Mehrstunden von Pädagogen von September bis April geleistet werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.