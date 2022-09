Frage an Parteichefs: Klimafittes Tirol, aber wie?

Die Tiroler Bevölkerung und insbesondere die Tiroler Landwirtschaft sind mittlerweile vom Klimawandel betroffen. Extreme Hitze vor allem in den Städten, Murenabgänge, Gletscherschmelze und Ernteausfälle zeugen davon. Schon jetzt sind zwei Drittel von Europa durch die Dürre viel zu trocken. Dass Tirol davon noch nicht so betroffen ist, liegt am Gletscher-Schmelzwasser. Doch auch das wird irgendwann aufgebraucht sein. Vor allem für junge Wähler ist die Klimakrise ein wichtiges Thema. Was sind nun die Standpunkte der Spitzenkandidaten?