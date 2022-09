Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Der 69-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Motorrad auf der Steinerstraße L712 in Richtung Öblarn. Bei Straßenkilometer 8,5 wollte er einen Traktor mit angebautem Kreiselheuer überholen. Doch genau in diesem Moment setzte der 80-jährige Traktorlenker aus dem Bezirk Liezen zu einem Linksabbiegevorgang in eine Wiese an.