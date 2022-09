Bedingte Haft, damit Räuber zur Schule gehen kann

Haftnachsicht und Weisungen

Seit 4. Juli saß der junge Angeklagte nun in U-Haft. Nach seiner Entlassung will er zurück zur Mutter, wird aber von Bewährungshilfe und Jugendamt engmaschig betreut. Das Urteil: 15 Monate Haft, davon vier Monate unbedingt. Trotzdem durfte der Teenager am Montag die Justizanstalt Linz verlassen. Damit er das letzte Schuljahr absolvieren kann, wurden zwei Monate der unbedingten Strafe bedingt nachgesehen, wie es im Juristendeutsch heißt.