Todesdrohungen an Freundin führten zu Haftstrafe

Richter zweifelte an Zeugenaussagen

Das Opfer will bei der Erstattung der Anzeige aber nicht die Wahrheit gesagt haben, sagte sie nun vor Gericht: „Wir haben uns gegenseitig solche Nachrichten geschrieben.“ Der Richter zweifelte: „Mir ist keine einzige Drohung von ihnen aufgefallen.“ Angst will sie keine gehabt haben, meinte sie: „Er ist sehr lieb, herzensgut. Er würde mir nie etwas antun.“ Der Richter glaubte ihr nicht, fällte ein nicht rechtskräftiges Urteil: zweieinhalb Jahre unbedingte Haft samt Einweisung in die Anstalt.