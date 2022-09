Prinz Harry reiste als Erster aus Schottland ab

Noch ist nicht klar, ob Meghan und Harry bis zum Staatsbegräbnis, das voraussichtlich am Montag, 19. September, stattfinden wird, in Großbritannien bleiben werden, oder kurzfristig zurück in die USA zu Archie und Lilibet reisen werden. Immerhin waren die Sussexes bereits eine Woche von ihren Kindern getrennt, da sie in die alte Heimat gekommen waren, um an mehreren Charity-Veranstaltungen teilzunehmen.