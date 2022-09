Rückendeckung für Ludwig im Finanzausschuss

Beim Thema Transparenz ist die Wien Energie in den vergangenen zwei Wochen bis an die Schmerzgrenze gegangen. Am Montag musste die Stadt die Notkompetenz in der Höhe von 1,4 Milliarden Euro im Finanzausschuss verteidigen. Während mit den Neos eine Einigung erzielt werden konnte, verhielt es sich mit den Grünen und der FPÖ ganz anders. Bei der ÖVP waren zwei Ausschussmitglieder bei der Sitzung nicht anwesend, laut einem Sprecher haben aber auch sie dagegen gestimmt. Indes haben auch andere Stadtchefs freihändig Millionen verschieben dürfen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.