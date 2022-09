Skull & Bones: Neuer Trailer zum Piraten-Abenteuer

Im Kielwasser des Erfolgs von „Assassin’s Creed IV: Black Flag“ hatte Ubisoft 2017 das Piraten-Multiplayer-Spiel „Skull and Bones“ enthüllt und eine Veröffentlichung im darauffolgenden Jahr angekündigt. Doch daraus wurde nichts, mehrfach musste der Titel verschoben werden. Am 8. November soll der Piraten-Simulator nun aber tatsächlich auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in See stechen.