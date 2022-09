„Mein Flieger ist nach diesem Unfall schrottreif“

Fahrwerk streifte die Piste

Fesl hatte laut Polizeibericht gegen 15.30 Uhr beim Landeanflug am Flughafen Linz-Hörsching den rechten Reifen seines Kleinflugzeugs YAK 55 verloren. Das Fahrwerk streifte die Piste, wodurch sich das Kleinflugzeug überschlug und in der angrenzenden Wiese am Dach liegen blieb. Was den Unfallhergang betrifft, hat Fesl eine andere Version parat: „Ich bin, wie 300 Mal vorher, mit dem Trainingsdisplay geflogen. Ich hab’ meinen Flug abgebrochen, weil ein Gewitter aufgezogen ist. Beim Landeanflug war es extrem böig, mit bis zu 30 Knoten, also umgerechnet 60 km/h. Ich hab’ versucht, möglichst schonend Speed herauszunehmen. Das hat funktioniert, bis das Fahrwerk eingehakelt hat.“