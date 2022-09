Flugzeug verliert vor Landung Reifen und kippt um

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag am Linzer Flughafen in Hörsching. Das Kleinflugzeug der Type YK55 verlor gegen 15.30 Uhr beim Landeanflug am Flughafen Linz-Hörsching den linken Reifen. Daher streifte das Fahrwerk die Piste, wodurch sich das Kleinflugzeug überschlug und in der angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen blieb.