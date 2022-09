„Infos von Lehrplatzwahl bis zum Lehrabschluss“

Die Messe findet von 17. bis 19. Oktober in der Olympiaworld in Innsbruck statt und läuft zusätzlich über ein Jahr lang online. Präsentiert wird die erste hybride Lehrlingsmesse in Tirol, die schon in anderen Bundesländern ein voller Erfolg war, von der „Krone“. Veranstalter ist die Kaiser Beteiligungs AG mit Sitz in Kärnten. Neben namhaften Tiroler Firmen sind auch diverse Partner mit an Bord – wie etwa die Arbeiterkammer (AK) Tirol.