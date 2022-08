„Schwerpunkt der Messe für Lehrlinge gefällt uns“

Vorhang auf heißt es am 17. Oktober für die erste hybride Lehrlingsmesse in Tirol, die - wie berichtet - in der Olympiaworld in Innsbruck stattfindet und von der „Krone“ präsentiert wird. Neben dem Veranstalter, der Kaiser Beteiligungs GmbH aus Kärnten, fiebern auch die teilnehmenden Betriebe dem dreitägigen Event entgegen. Dazu zählt unter anderem der Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser.