Erste Hybride Lehrlingsmesse in Tirol im Oktober

Der Startschuss für die erste Hybride Lehrlingsmesse Tirols fällt am 17. Oktober in der Innsbrucker Olympiaworld. Präsentiert wird sie von der „Krone“, Veranstalter ist die Kaiser Beteiligungs GmbH (KIG) mit Sitz in Köttmansdorf in Kärnten. Das Besondere an dieser neuen Messe ist, dass die Live-Veranstaltung im Anschluss bis zum 16. Oktober 2023 virtuell fortgeführt wird - und zwar über die von der KIG ins Leben gerufene Internetplattform lehre4you.at.