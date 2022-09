Gewessler: 19-Grad-Limit in öffentlichen Gebäuden

Gewessler: Klimabonus wird nicht nachverhandelt

Am Einführen der CO2-Bepreisung ab Oktober hält Gewessler fest, zeitgleich komme der Klimabonus bei den Menschen an. Dass diesen auch Asylwerber bekommen, was manche in der ÖVP kritisieren, werde nicht nachverhandelt, unterstrich sie. „Jetzt mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu schauen, was man ihnen noch wegnehmen kann, halte ich für grundfalsch“, so die Umweltministerin gegenüber der Zeitung.