Der Traum von einer Welt ohne Krieg und Armut

Was sie sich wünschen würden, lautete die Abschlussfrage an den früheren UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seinen Amtsvorgänger Heinz Fischer nach einem langen gemeinsamen Gespräch mit der „Krone“. Eine Welt, in der die Menschen einander zuhören und ihre Rechte geachtet werden, in der niemand arm ist, Männer und Frauen gleichberechtigt und in der Kriege verboten sind, sind sie sich einig. Ban träumt gar von einer Welt-Staatsbürgerschaft. Ganz wie schon John Lennon im Jahr 1971 in seiner Friedens-Ballade „Imagine“: Stell dir vor, es gibt keine Staaten und keinen Besitz, nichts, wofür getötet oder gestorben wird.