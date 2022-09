„Unsere Chancen stehen so gut wie noch nie zuvor!“

Dabei hätte es bereits in der vorigen Saison schon fast geklappt. „Die 2:3-Auswärtsniederlage war sehr enttäuschend für uns“, erinnert sich die Verteidigerin an das Match vom 12. September 2021. „Da haben selbst die Gegenspielerinnen nach der Partie gemeint, dass wir uns den Punkt verdient hätten.“ Auch das allerletzte Aufeinandertreffen der beiden Teams am 26. März dieses Jahres war eine enge Kiste.

Die Altacherinnen waren damals in der Cashpoint Arena nach 29. Minuten durch ein Tor von Eileen Campbell in Front gegangen. Dann kassierte man aber knapp vor und knapp nach der Pause zwei Treffer. Für das 1:3 – aus Altacher Sicht – und damit die endgültige Entscheidung sorgte ÖFB-Teamspielerin Annabel Schaschnig allerdings erst in Minute 94.