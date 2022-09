Damit will sie sicherstellen, dass jedes Flüchtlingskind, das in Wien ankommt, einen Teddybären erhält. „Kuscheltiere bieten Wärme und Geborgenheit, Sicherheit und Trost. Und wir Kinder wissen am besten, was Kinder brauchen“, sagt sie. Um ihr Projekt einem breiten Publikum vorzustellen, gibt sie am 10. Oktober ein Benefizkonzert. So jung, so engagiert: unsere Wienerin der Woche.