„Ein Bub von hier, der zum Weltstar wurde“

Aufgewachsen ist David Alaba in der nach der norwegischen Stadt benannten Sandefjordgasse im 22. Gemeindebezirk. In einer anderen skandinavischen Metropole sicherte sich der 30-Jährige diese Woche den 31. Titel seiner Fußballkarriere. In Finnlands Hauptstadt Helsinki besiegte Alaba mit Real Madrid als Abwehrchef und Torschütze zum 1:0 im Spiel um den UEFA-Supercup Frankfurt mit 2:0.